Сайт KRAKEN

БЕЗОПАСНОСТЬ КРАКЕН
Мы не храним данные на серверах. На сайте представлена уникальная система безопасности и защита от DDOS-атак. Все транзакции через анонимные BTC кошельки.
КОМАНДА КРАКЕН
Модераторы сайта - профессионалы своего дела, с большим опытом более 5 лет в Даркнете. Быстрый разбор диспутов(проблемных заказов) от модераторов Кракен.
ЗАБОТА О ПОКУПАТЕЛЯХ
Наша команда еженедельно проверяет магазины, совершая контрольные закупки. Ужесточаем требования к новым магазинам. Прогрессивная система рейтингов магазинов.
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VPN для входа на Kraken
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА:
• Скачать RISEUP VPN.
Установить. Запустить программу и подождать, пока настроится соединение.
Для мобильных устройств:
• Скачать VPN - IPHONE | ANDROID
После окончания установки, запустить приложение и установить соединение.
TOR для входа на Kraken
Для компьютера:
• Скачать TOR BROWSER.
После открытия, программа самостоятельно настроит соединение(мосты).
Для мобильных устройств:
• Скачать TOR - IPHONE | ANDROID
При необходимости настраиваем мосты, с помощью внутренних функций.