Сайт KRAKEN

ТОП-1 площадка в Даркнете. Быстрая и стабильная работа площадки Кракен - это залог успеха Даркмаркета. Безопасный вход на сайт Кракен, улучшенная рейтинговая система магазинов, модернизированный поиск по району и станции метро, а также привычная система автопродаж - все это воплотил Kraken Darknet Market.

Для компьютера: • Скачать TOR BROWSER . После открытия, программа самостоятельно настроит соединение(мосты). Для мобильных устройств: • Скачать TOR - IPHONE | ANDROID При необходимости настраиваем мосты, с помощью внутренних функций.

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА: • Скачать RISEUP VPN . Установить. Запустить программу и подождать, пока настроится соединение. Для мобильных устройств: • Скачать VPN - IPHONE | ANDROID После окончания установки, запустить приложение и установить соединение.

Модераторы сайта - профессионалы своего дела, с большим опытом более 5 лет в Даркнете. Быстрый разбор диспутов(проблемных заказов) от модераторов Кракен.

Мы не храним данные на серверах. На сайте представлена уникальная система безопасности и защита от DDOS-атак. Все транзакции через анонимные BTC кошельки.

Кракен Даркнет

Ежедневно наша команда перерабатывает сайт Кракен и делает его лучше и приятнее для всех пользователей: покупатели, продавцы, модераторы, курьеры, операторы, кураторы. Мы внедрили сложную систему статистики, чтоб Вы смогли вести учеты проданных или купленных товаров в Даркнете на Кракене. Только на Кракене есть эксклюзивные магазины, которые устраивают распродажи и промо-акции в которых могут поучаствовать все жалающие. Официальный сайт Кракен представляет собой огромную торговую площадку, где ежедневно совершают покупки десятки тысяч покупателей и продавцов.

Kraken ссылка

Официальные ссылки на Кракен - это зеркала по которым можно войти на площадку Kraken. Через зеркала .onion можно войти только в ТОР браузере. Через остальные зеркала можно войти на сайт через VPN

Kraken площадка

Kraken площадка напоминает Озон или Wildberries, только на ней продают товары другого типа и площадка Кракен находится в Даркнете, поэтому его называют Даркмаркетом. Какие товары продают на Кракен: мяу, гаш, меф, упить закладки, телеграм, скорость, соль, кристаллы, a29, a-pvp, MDPV, 3md, мука, мефедрон, миф, мяу-мяу, 4mmc, амфетамин, фен, экстази, XTC, MDMA, pills, героин, хмурый, метадон, мёд, гашиш, шишки, бошки, гидропоника, опий, ханка, спайс, микс, россыпь, тв, реагент, MDA, лирика, LSD, марки, легал, порошки, biz, 24/7, автопродажи, бот, сайт, форум, онлайн, проверенные, наркотики, грибы, план, КОКАИН, HQ, MQ.